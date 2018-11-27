Газни, Афганистан, 27 ноября, 2018, 16:50 — ИА Регнум. В результате атаки афганских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вблизи Газни погибли трое солдат армии США, 27 ноября передает агентство Associated Press.

Цитата из х/ф «Цельнометаллическая оболочка». Реж. Стэнли Кубрик. 1987. США, Великобритания Застрелили

По информации военного командования США, также в результате нападения получили ранения еще трое военнослужащих и один штатский специалист.

По сообщению движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), боевикам удалось уничтожить американский танк.

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