Над РФ нависла угроза новых санкций из-за провокации Киева: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 27 ноября, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- В Австрии заявили, что санкции против России могут усилить;
- В Италии осуждают ограничительные меры против Москвы;
- Российские регионы смогут делиться деньгами;
- На Урале депутат назвал журналистов «бестолочами»;
- В Калининграде осквернили могилу Канта.
Следующий выпуск слушайте в 20:00 (время московское).
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