Тбилиси, 28 ноября, 2018, 06:27 — ИА Регнум. Интервью телекомпании «Имеди» дал лидер правящей партии Грузии Бидзина Иванишвили. Как лидер правящей партии «Грузинская мечта» видит будущее страны и в чем, по его мнению, причина столь мощного наступления оппозиционных сил на этих выборах, рассказывает ИА REGNUM Андро Малкин.

William Murphy Невыполненное обещание (скульптура Эммета Кейна)

Рост протестных настроений в Грузии был использован в ходе президентских выборов оппозиционной партией ЕНД («партией Саакашвили») весьма эффективно, и вот теперь, перед вторым туром выборов, назначенным на декабрь, лидер правящей партии поделился своим пониманием ситуации с широкой публикой. Признав разочарованность народа неспособностью власти добиться решительного успеха в экономической сфере, Иванишвили обещал как минимум «устранить трещину между властью и народом».

Грузия — объективно бедная страна, с не самыми лучшими показателями для экономического рывка, и на таком фоне внутрипартийные склоки в «Грузинской мечте» оказали на настрой избирателей особенно разрушительное воздействие. Впрочем, всё поправимо, считает Иванишвили, при условии, что правительство сможет убедить граждан в том, что оно существует только для службы его, народа, интересам. Что же «Грузинская мечта» может предложить грузинскому народу, помимо «доказательств своей нероссийской ориентации»?

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