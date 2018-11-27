Рим, 27 ноября, 2018, 16:22 — ИА Регнум. Во вторник, 27 ноября, в римском Капитолийском дворце проходит церемония прощания с Бернардо Бертолуччи, сообщают итальянские СМИ.

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия Похоронная церемония

Соболезнования друзьям и близким режиссера выразили политики, общественные деятели, деятели искусств со всего мира.

Бернардо Бертолуччи скончался 26 ноября на 78-м году жизни.

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