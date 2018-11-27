Санкт-Петербург, 27 ноября, 2018, 16:21 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга могут расторгнуть госконтракт с ОАО «Метрострой» на возведение станций метро Фрунзенского радиуса (продолжение пятой линии метрополитена). Об этом сообщил журналистам 27 ноября вице-губернатор города Игорь Албин.

Metrostroy-spb.ru Работы на Фрунзенском радиусе метро Петербурга

Напомним, три новые станции Фрунзенского радиуса и электродепо «Южное» не будут введены в эксплуатацию в декабре 2018 года, как планировалось ранее. Срок их сдачи отложен на 2019 год. Смольный и «Метрострой» (генподрядчик строительства) неоднократно обвиняли друг друга в срыве сроков.

Игорь Албин сегодня отметил, что решение о возможном разрыве контракта будет приниматься правительством Санкт-Петербурга.

«Но вероятность расторжения контракта очень высока, потому что сроки, установленные подрядчику в рамках госконтракта, к сожалению, не выполнены», — сказал вице-губернатор.

По мнению Албина, курирующего строительную сферу города, причиной проблем в метростроении Петербурга является отсутствие конкурентной среды в вопросах изысканий, проектирования и строительно-монтажных работ.

Албин также сообщил о желании города увеличить свою долю в ОАО «Метрострой», что может занять примерно полгода.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ОАО «Метрострой» «при необходимости готово обратиться в суд» в связи со спором вокруг строительства Фрунзенского радиуса метро Петербурга.

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В Заксобрании Петербурга создана рабочая группа, которая исследует деятельность ОАО «Метрострой».

Ранее Игорь Албин заявил о возможности появления в 2019 году конкурентов «Метрострою» в деле развития метро в Петербурге.