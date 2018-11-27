Киев, 27 ноября, 2018, 16:19 — ИА Регнум. Вчера, 26 ноября, в пунктах обмена валют Украины за доллар давали 29,5 грн., некоторые обменники не продавали валюту. За день доллар подорожал на 1,5 грн. из-за угрозы эскалации «военного конфликта с Россией». Об этом 27 ноября в эфире одного из украинских телеканалов заявил финансовый аналитик Виталий Шапран.

Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания Крах

«Скорее, это реакция не на военное положение, а на сам конфликт, потому что был риск эскалации конфликта. Мы не знали, как ответит Украина, как ответит Российская Федерация. Будет ли это бумажная война в судах и международных организациях с помощью дипломатии или это будут военные действия? Население было напугано. В обменниках курс достигал 29,5 грн. за доллар. Долларов не было в мелких обменных пунктах», — рассказал Шапран.

Он сообщил, что сегодня по состоянию на 14:00 на «черном рынке» доллар продавали по 28,4 грн.

«Паника утихла. Валюта опять появилась, украинцы опять с валютой. Это был хороший урок для монетарной власти и украинцев, потому что кто-то успел купить (доллары — ред.) по 29,5 грн., а сейчас — по 28,4. Сейчас я бы не советовал украинцам покупать валюту, потому что официальные обменные пункты инертны, они будут снижать котировки… По «черному рынку» видим, что гривна пошла на укрепление, а на безналичном рынке (на межбанке) обесценилась до 28,1 грн. за доллар. Курсы приближаются, это говорит о том, что на уровне 28,2 они встретятся, и это будет какое-то время равновесным курсом», — пояснил Шапран.

Он также прогнозирует, что курс гривны будет одинаковым на всей территории Украины. При этом зимой гривна традиционно обесценится из-за снижения поступления валютной выручки от экспортеров.

«Будет склонность к девальвации гривны из-за сезонного фактора. Министерство финансов в последние месяцы всё больше тратит гривен. Они поступают на рынок, и всё больше украинцев хочет купить валюту — доллары, евро, злотые или для отдыха, или для хранения накоплений. В последние два года в конце года гривна, как правило, обесценивалась. Не думаю, что в этом году что-то изменится, темпы обесценивания будут минимальными. На безналичном рынке курс гривны не превысит 29 грн. за доллар. На наличном рынке возможны колебания в зависимости от конъюнктуры», — рассказал Шапран.

Эксперт также назвал «реальным» заложенный в бюджете на 2019 год курс 29,4 грн. за доллар, «потому что Украине обеспечена поддержка МВФ».

«Это уже официальная информация, которая пришла от представительства фонда. Нет никаких оснований для пересмотра программ… Декабрь, январь и февраль — это сложные месяцы для гривны. В эти месяцы гривна не будет сильно укрепляться… Курс 29,4 грн. за доллар — реальный», — подытожил Шапран.

Напомним, 26 ноября Международный валютный фонд официально подтвердил отсутствие юридических ограничений относительно продолжения сотрудничества с Украиной после ведения военного положения.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября южнее Крымского моста корабль ФСБ РФ протаранил украинский буксир «Яни Капу», который сопровождал из Одессы в Мариуполь малые бронекатера класса река-море «Бердянск» и «Никополь». Российские военные не пропустили группу ВМС Украины в Азовское море. Российская сторона настаивает на нарушении госграницы и проведении украинскими судами опасных маневров.