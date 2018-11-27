Киев, 27 ноября, 2018, 15:42 — ИА Регнум. На Украине после ввода военного положения могут ограничить права граждан, несмотря на отсутствие сухопутной операции Вооруженных сил России. Об этом 27 ноября в эфире одного из украинских телеканалов заявил экс-вице-премьер-министр Украины Роман Безсмертный.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина в концлагере

Он прогнозирует, что в ближайшее время минобороны Украины начнет мобилизацию призывников и резервистов.

«Если введено военное положение, даже если не ведутся военные действия, но в связи с необходимостью подготовки или упреждения эти мероприятия могут применяться. Принятый закон как минимум предусматривает мобилизацию по графикам, которые представит министерство обороны. Причем мобилизацию не только граждан призывного возраста, но и резервистов. Это будет сделано», — считает Безсмертный.

Он сообщил, что теперь в украинских областях власть передадут военным, которые будут управлять через военно-гражданские администрации или Советы обороны.

«Такие Советы обороны или коменданты, или администрации будут устанавливать комендантские режимы… Граждане могут привлекаться к охране общественного порядка. Они могут мобилизоваться в соответствии с нуждами Вооруженных сил или Национальной гвардии и привлекаться к отрядам контроля общественного порядка и патрулированию… Это также касается средств массовой информации. Могут ограничивать сроки работы СМИ. Это довольно широкий спектр», — пояснил эксперт.

По его словам, в каждой области режим военного положения будет реализовываться по-разному.

«Все, что я сказал будет применяться в той или иной мере, в том или ином регионе в зависимости от того, какая там будет складываться ситуация и какое там будет руководство. Нужно понимать, что такой практики в Украине не было. Отсюда, урегулировать все детали будет невозможно, а закон это предусматривает», — добавил Безсмертный.

Он объяснил, что ввод военного положения впервые закрепил за украинскими военными, которые удерживаются в России, Крыму и на Донбассе статус «военнопленных». Теперь украинские граждане и военные защищены международным правом и не могут подвергаться насилию и пыткам.

«Как минимум, такие решения нужно было принимать еще в феврале 2014 года… За эти годы только 23−24 матроса, которые были задержаны россиянами, — это первые военнопленные. С принятием этого решения начнет действовать международное право в части прав граждан, которые находятся на оккупированной территории, правил поведения с военнопленными, направления иска тем, кто совершил агрессию. На самом деле это решение надо было принимать давным-давно. То, что оно принято с опозданием, это вопрос к профессионализму людей… Очевидно, что Россия не отказалась от идеи создания так называемой Новороссии», — подытожил Безсмертный.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября Верховная Рада ввела военное положение. Действие военного положения распространено на Азово-Керченскую акваторию, а также 10 областей Украины (Винницкую, Луганскую, Донецкую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Запорожскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую). Правовой режим военного положения начался с 26 ноября и продлится до 26 декабря текущего года. При этом президент имеет право продлить военное положение.

В то же время 27 ноября в правительственной газете «Урядовый курьер» опубликован указ президента о вводе военного положения на всей территории Украины сроком на 60 дней. В дополнении к указу о вводе военного положения описаны права граждан, которые ограничат в случае введения военного положения. В частности, документ предусматривает ограничение прав человека на неприкосновенность жилья (ст.30), личной жизни (ст.32), тайну телефонных разговоров (ст. 31), свободу передвижения (ст.33), свободу мысли и слова (ст.34), прав граждан избирать и быть избранными (ст. 38), прав на мирные собрания (ст. 39), прав распоряжаться своей собственностью (ст.41), прав на предпринимательскую деятельность (ст. 42), прав на свободный выбор деятельности (ст. 43) и прав на забастовку (ст. 44), а также прав на образование (ст. 53).

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе были задержаны три корабля Военно-морских сил Украины (два катера и буксир). В ФСБ России утверждают, что катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» нарушили государственную границу России, не отвечали на требования пограничников, совершали опасные маневры. В результате по ним был открыт огонь, ранены шестеро украинских моряков. Задержанные украинские катера и моряки (23 человека) находятся на территории Крыма.