Симферополь, 27 ноября, 2018, 15:37 — ИА Регнум. В Керчи на территории воинской части (ВЧ) содержатся моряки Военно-морских сил (ВМС) Украины, находившиеся на борту трех задержаных в Керченском проливе военных судов. Об этом, как передаёт ИА «Крыминформ», сообщила уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина.

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«Они (моряки) содержатся на территории ВЧ в Керчи, — сообщила Лубина. — Они не были в местах лишения свободы — ни в ИВС, ни в СИЗО, ни в колонии».

По ее словам, украинские военнослужащие пока просто задержаны, так как мера пресечения им еще не определена.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 украинских моряка, которые на трех кораблях незаконно пересекли границу РФ в Керченском проливе, были задержаны 25 ноября. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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