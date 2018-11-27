Санкт-Петербург, 27 ноября, 2018, 15:30 — ИА Регнум. Прошедшие выходные в Петербурге прошли под знаком киноарта — фестиваль киноплаката PosterCon-2018 снова собрал на своей площадке любителей кино, режиссеров и сценаристов, художников, дизайнеров и иллюстраторов, галеристов, исследователей искусства плаката и коллекционеров.

Дарья Драй ИА REGNUM «Твин Пикс»

Дарья Драй ИА REGNUM «Hogwarts»

В этом году организатор фестиваля АК Галерея подготовила обширную образовательную и развлекательную программу, сделав возможной встречу профессионалов и любителей из разных областей. Лекции, инсталляции, выставки и мастер-классы были посвящены киноарту.

Дарья Драй ИА REGNUM «Бегущий по лезвию»

Одна из инсталляций представляла собой ковёр из современных киноплакатов и кинопостеров, олицетворяя собой популярную кино-культуру. Авторский киноарт составлял основную экспозицию выставок, на которых гости фестиваля могли познакомиться как с работами современных иллюстраторов и художников, так и с авторами. Кроме того, был организован принт-маркет, где художники представили свои графические работы в формате плакатов, авторских принтов и оригинальных произведений, выполненных в различных техниках. Гостям фестиваля была предоставлена возможность не только купить киноплакаты к любимым фильмам, но и поучаствовать в викторинах.

Дарья Драй ИА REGNUM Ярослав Баричко и Илья Сергеев

Дарья Драй ИА REGNUM Участница Postercon 2018

Первый день фестиваля порадовал гостей премьерным показом трейлера фильма К. Соколова «Папа, сдохни!», а также фильмов «Ундервуд» и «Схема» (реж В. Винер), которые представляли сами режиссёры. Также была организована презентация работ петербургского художника Максима Опасных, напечатанных в технике художественной ризографии.

Дарья Драй ИА REGNUM Ярослав Баричко и Илья Сергеев

Одним из участников фестиваля стал победитель конкурса альтернативного кинопостера «Бергман100.Киноплакат», организованного АК Галереей весной этого года совместно со Шведским институтом. С помощью фотографий и иллюстраций, Александр Сазонов рассказал о своем путешествии на остров Форе, где Бергман снял несколько знаковых фильмов и провел последние годы жизни.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Сазонов

Лекция Ярослава Баричко (АК Галерея) «Феномен альтернативного киноплаката» была посвящена тому, где и когда зародился этот актуальный художественный тренд, какие связи у альтернативного киноплаката и рок-постера, а также почему киноарт сегодня уже больше, чем просто фан-арт и зачем его коллекционировать.

Дарья Драй ИА REGNUM Ярослав Баричко и Илья Сергеев

Программа фестиваля была бы неполной без мастер-класса: главный дизайнер музея современного искусства «Эрарта» Даниил Вяткин подготовил для гостей мастер-класс «От хаоса к порядку и обратно», с помощью которого пригласил участников в мир иллюстраций и киноплакатов в игровой форме. Мастер-класс увлёк не только взрослых гостей, но и юных плакатистов.

Дарья Драй ИА REGNUM Даниил Вяткин

Дарья Драй ИА REGNUM Даниил Вяткин

Дарья Драй ИА REGNUM Работа участника мастер-класса

Завершила первый день творческая встрече с известным иллюстратором из Ижевска Алексеем Рикошетом, на которой он рассказал про зарубежные конкурсы альтернативного киноплаката и о том, к чему его привело участие в них.

Дарья Драй ИА REGNUM Посетители разглядывают киноплакаты

Второй день открыл ведущий специалист в области русского и советского плаката Александр Федорович Шклярук лекцией «Выдающиеся мастера советского киноплаката. Творческие индивидуальности и отражение времени». Лекция стала одним из центральных событий фестиваля.

Также на второй день фестиваля креативный директор АК Галереи Илья Сергеев рассказал о том, почему он занимается коллекционированием оригинальных киноплакатов и с какими трудностями можно при этом столкнуться. В завершение фестиваля состоялся первый в России Постер-квиз, который подарил участникам немало положительных впечатлений, а победителям — призы от АК Галереи и клуба Quizum.

Дарья Драй ИА REGNUM «Ирония судьбы»

Дарья Драй ИА REGNUM Джек-Воробей на фестивале

В этом году по замыслу организовторов фестиваль PosterCon сложился как камерная встреча друзей и ценителей, однако АК Галерея уже планирует ощутимые изменения формата и контента фестиваля на следующий год.

Дарья Драй ИА REGNUM Андрей Строганов и Алексей Рикошет