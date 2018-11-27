Приштина, Сербия, 27 ноября, 2018, 14:48 — ИА Регнум. На территории края Косово раньше намеченного срока стартовали учения международной миссии НАТО — KFOR. Об этом заявил пресс-секретарь миссии Винченцо Грасо, сообщает 27 ноября агентство Tanjug.

Georgia National Guard KFOR. Косово

Начало учений было запланировано на ближайшие дни, но в миссии заявили, что приступили к ним досрочно. По словам Грасо, военной активности нет, происходит передвижение автомобилей и патрулей, что делает миссию заметнее.

Пресс-секретарь миссии KFOR, отвечая на вопрос о причинах досрочного начала маневров, отверг наличие какого-либо особенного повода. Вместе с тем он не смог сообщить дату завершения учений и их продолжительность.

Читайте также: Премьер-министр Косово намерен вести торговую войну до победного конца

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября власти Косово ввели пошлины в размере 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. Сербский президент Александр Вучич провел срочные встречи с дипломатами ряда стран и созвал экстренное заседание Совета безопасности Сербии.

Ошибкой назвали решение Приштины власти Боснии и Герцеговины. После введения пошлин протесты прошли на севере края Косово.