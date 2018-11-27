Киев, 27 ноября, 2018, 14:50 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не видит оснований для экономического кризиса в связи с введением в части страны военного положения. Об этом он сказал во время выступления на заседании украинского парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хорошо

«Я не вижу никаких сегодня оснований для экономического кризиса. Более того, я хочу подчеркнуть, что мы с вами имеем все возможности обеспечить стабильность: и в экономике, в магазинах, в аэропортах, на железных дорогах, на дорогах — все будет абсолютно нормально», — сказал, в частности, украинский премьер.

В министерстве экономического развития и торговли Украины заявляют, что введение военного положения не накладывает ограничений на экономическую деятельность. Ведомство подчеркивает, что субъекты хозяйствования и граждане, уверяют в министерстве, могут осуществлять экономические операции в обычном режиме.

Однако по крайней мере на валютном рынке Украины точно не спокойно. Стоимость доллара в обменных пунктах Киева сегодня, 27 ноября, выросла до 28,95 гривны, евро — до 33 гривен, взлетев по сравнению с концом прошлой недели на 0,5−1 грн.

Заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что введение военного положения будет иметь серьезные негативные последствия для украинской экономики в целом и курса гривны в частности.

«На каком уровне остановится гривна, прогнозировать сложно, да и, наверное, не нужно. Очень многое будет зависеть от действий Национального банка… Но в целом гривне будет плохо. Ее ждет достаточно серьезная девальвация», — подчеркнул экс-министр экономики Украины.

Также Суслов допускает «заморозку» Национальным банком депозитов — «если паника будет приобретать значительные объемы, и люди активно начнут забирать деньги из банков», и подчеркивает, что неизбежным является очередное повышение цен, в частности, на продукты.

Бизнесмен Евгений Черняк в своем комментарии констатирует, что военное положение, которого не было никогда за 27 лет истории, уже превратили в цирк.

«Мародёров расстреливать не будут, потому что сами себя и уничтожат. Все заверяют, что никаких вопросов и ограничений не будет и ни на что это положение не влияет. Так зачем его тогда вводят? Чтобы воровать было удобнее? ООО «Военное положение», — иронизирует бизнесмен.

Он также подчеркивает, что еврооблигации Украины летят вниз, а доллар пополз вверх.

ИА REGNUM напоминает, что поздним вечером 26 ноября, после более чем 5 часов обсуждений и потасовок Верховная рада приняла закон о введении военного положения на Украине. «За» проголосовали 276 депутатов при 226 необходимых. Согласно тексту документа, военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.