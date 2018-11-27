Париж, 27 ноября, 2018, 14:34 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал закрыть к 2035 году 14 ядерных реакторов, сообщает 27 ноября Associated Press.

IAEA Imagebank АЭС. Франция

В общей сложности на территории республики действует 58 атомных электростанций, таким образом, через 17 лет их число должно сократиться до 44.

Основной причиной подобного решения является стремление обезопасить окружающую среду от последствий работы подобных реакторов. Кроме того, существует риск аварии на подобии Чернобыли или Фукусимы.