Киев, 28 ноября, 2018, 01:59 — ИА Регнум. Украинское министерство экономического развития сообщило о том, что бронзовый памятник Владимиру Ленину был продан — государство смогло выручить за него 220 тысяч грн. Скорее всего, статуя, являющаяся, как и прочие памятники, государственной или коммунальной собственностью, а потому допустимая к продаже, куплена на лом. Что еще происходит в деле украинской приватизации и в экономике Украины в целом, рассказывает в своем обзоре автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

(сс) jackmac34 Гривна

К началу октября 2018 года инвестиции в приватизированные объекты за последние 23 года составиили 19,45 млрд гривен — то есть в 1,5 раза больше, чем предусмотрено приватизационными договорами. Однако и. о. председателя Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров, сообщая об этом, не уточнил важный фактор: с 1995 года гривна обесценилась по отношению к доллару более чем в 15 раз, а на протяжении всех этих лет инфляция практически всегда оставалась минимум двузначной. Выходит, что то, что выглядит на первый взгляд как рост, на самом деле является падением, с учетом того, что цены росли каждый год. А что же инвестиции в валюте?

Начиная с 1995 года собственники инвестировали в купленные объекты $2,07 млрд, в то время как соглашения предусматривали меньшую сумму — $2,02 млрд. Но если пересчитать $2,02 млрд с поправкой на инфляцию за 23 года, то выйдет совсем другая сумма — $3,33 млрд (по крайней мере, так утверждает калькулятор инфляции dollartimes.com). Конечно, инфляцию и инвестиции нужно считать по каждому году и потом уже суммировать, но на этом примере видно, что Фонд государственного имущества анализом информации себя не сильно обременяет в попытке представить любую доступную статистику достижением.

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