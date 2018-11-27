Ханты-Мансийск, 27 ноября, 2018, 14:31 — ИА Регнум. В Управлениях МВД России по ХМАО и Росгвардии по Югре было выявлено 50 нарушений при расходовании бюджетных средств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Adam Cohn Сжигание денег

Прокуратурой автономного округа проверена законность расходования бюджетных средств на оборонные цели Управлений МВД России по ХМАО и Росгвардии по Югре. В отделах органов внутренних дел Мегиона, Нягани, Нижневартовска, Когалыма и Советского района установлены случаи несоблюдения порядка расходования предоставленных бюджетных средств, процедуры проведения торгов, ограничения конкуренции.

Кроме того, в управлениях были выявлены нарушения, связанные с допуском к участию в аукционе, определением цены контрактов, а также несоблюдение порядка приемки товаров, неразмещение обязательной информации в Единой информационной системе.

Во всех случаях прокурорами приняты меры реагирования. В отношении ответственных должностных лиц возбуждены административные производства по ч. 2 ст.7.30 КоАП РФ («Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») Санкция статьи — около 30 тыс. рублей.

Всего по итогам проверки выявлено 50 нарушений закона, внесено 13 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено четыре должностных лица, возбуждено пять административных производств. Один из контрактов будет оспариваться в Арбитражном суде ХМАО.