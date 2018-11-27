Москва, 27 ноября, 2018, 14:10 — ИА Регнум. В России на сегодняшний день насчитывается более 110 санаториев. 53% санаторно-курортных организаций (597 объектов) являются частными предприятиями, 44% (495 объектов) находятся в госсобственности, 3% (34 объекта) — в собственности муниципалитетов, сообщили в Ассоциация туроператоров России (АТОР).

maria-anne Инвалидная коляска

По данным Росстата, в 2010 году в санаториях лечились и отдыхали 6, 049 млн человек, в 2015 году — 6, 476 млн человек, в 2016 году — 7, 136 млн человек, а в 2017 году — 6, 527 млн человек.

При этом отмечается, что только в 5% санаториев не созданы условия для инвалидов, то есть абсолютное большинство санаториев РФ не отвечает современным требованиям для обслуживания инвалидов. Также санатории недоукомплектованы медицинскими кадрами (87%).

41% российских санаториев не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям. Но при этом системой водоотведения обеспечены 92% санаториев, очистными сооружениями — 90%. Санатории, не имеющие очистных сооружений, расположены на территориях 25 регионов России.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил стратегию развития санаторно-курортного комплекса, которая направлена на развитие курортов и повышение доступности санаторно-курортного лечения.

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