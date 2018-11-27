Вашингтон, 27 ноября, 2018, 14:14 — ИА Регнум. Политика Дональда Трампа на поверку оказывается слабой, когда в дело включается Россия, считает конгрессмен-демократ Хаким Джефрис. В своем твиттере политик пишет:

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

«Администрация Трампа пускает слезоточивый газ на детей, но ее продолжает опускать Путин в Восточной Европе. Какие крутые парни! Жаль».

Пользователи твиттера в ответ на это короткое сообщение показали впечатляющий диапазон мнений. В инциденте на границе, когда слезоточивый газ был применен против мигрантов, в числе коих находились младенцы, пограничников оправдали:

«Родители сами виноваты, это называется ставить жизнь ребенка под угрозу» — а фотографию, на которой мать убегает от газа с двумя детьми, назвали постановочной.

Далее читатели Джеффриса разохотились, кто-то поддержал его, но большинство принялось критиковать, вплоть до перехода на расистские оскорбления. В целом предложение конгрессмена сравнить внешнюю и внутреннюю политику США не встретило сочувствия:

«Если тебе что-то не нравится, уезжай обратно в Африку!»; «Ага, мне тоже не по душе эта пурга со слезоточкой на границе, это черт-те что!»; «Конечно, американцы будут терпеть поддельное возмущение о детях и Путине, когда демократы продвигают аборты и педофилию, ты, пафосный неудачник!»

Как известно, вчерашний день оказался полон тревог для многих стран: в самих США яростное обсуждение среди политиков и общественности получил инцидент на южной границе, где мигрантов «встретили» резиновыми пулями и слезоточивым газом.