Берлин, 27 ноября, 2018, 13:53 — ИА Регнум. Страны Европы заинтересованы в том, чтобы Россия и США продолжали соблюдать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас во время выступления на Берлинском форуме внешней политики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На пути к миру лежит Россия

По его словам, Брюссель заинтересован в сохранении договора, так как соглашение прежде всего выгодно для Европы.

Маас также добавил, что страны Европы могут потерять больше всех из-за обострения отношений между Вашингтоном и Москвой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре текущего года глава Белого дома США Дональд Трамп заявил о скором выходе Вашингтона из ДРСМД, поскольку Москва якобы регулярно его нарушает.

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