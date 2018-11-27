РФ вооружает полицию Ливана, Киев признаёт Крым российским: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 27 ноября, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- НАТО вряд ли окажет военную поддержку Украине;
- Россия обеспечит ливанское МВД патронами;
- Украина официально признала Крым российским;
- Бывший глава Курской области назначен сенатором;
- Ростовчане требуют отставки сити-менеджера и его заместителя.
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