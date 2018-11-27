Калининград, 27 ноября, 2018, 13:48 — ИА Регнум. В Калининграде неизвестные вандалы облили краской не только памятник Иммануилу Канту, но и его могилу у Кафедрального собора. Факт осквернения на своей страничке в социальной сети Facebook засвидетельствовала вдова композитора Микаэла Таривердиева, Вера Таривердиева, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 27 ноября. Она также приложила фотографии облитой краской могилы.

FengMoLong Памятник Иммануилу Канту. Калининград

Как ранее сообщало ИА REGNUM, неизвестные в четыре часа утра 27 ноября облили краской фигуру философа и постамент памятника у университета в Калининграде. При этом они разбросали рядом листовки с призывами бороться против германизации.

Предположительно, такую реакцию вызвали выборы названия аэропорта Храброво в Калининграде. Сейчас в голосовании лидирует имя Иммануила Канта.

Отметим также, что Калининград оснащён системой «Безопасный город», а могила Иммануила Канта находится на острове, куда попасть, минуя камеры слежения, невозможно. С большой долей вероятности вандалы должны были попасть на видео. Его сейчас изучает полиция.