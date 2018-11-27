Москва, 27 ноября, 2018, 14:58 — ИА Регнум. Политика, которую отстаивает глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин, означает, что бизнесу будут давать всё больше льгот, полагает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 27 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова Кудрина о том, что даже повышение цен на нефть не способствует снижению темпов роста экономики РФ и что ей «нужны новые драйверы».

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Кудрин считает, наверное, что нужно дать ещё больше льгот бизнесу, — полагает Кагарлицкий. — Нужно ещё больше рыночных отношений и в общем ещё активнее продолжать ту политику, которая завела нас в этот тупик. Мы находимся в тупике и кризисе, и поэтому нужно как можно активнее делать всё то, что завело нас в этот тупик. Вот принцип Кудрина. В этом смысле он не сильно отличается от своих западных коллег. На этом держится вся их экономическая мысль. Если у нас кризис, значит, нужно всё удвоить, утроить и учетверить. Это общее место и главная мантра всех современных западных экономистов. Реализация такой политики приведёт к тому, что мы перейдём от полутора процентов роста к двум-трем-пяти-шести процентам спада. Беда станет катастрофой».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава Счётной палаты Алексей Кудрин, выступая на Международном форуме Финансового университета в Москве, заявил, что в 2018 году экономика вырастет на 1,6%, что ниже официального прогноза, тогда как цена на нефть выросла вдвое.

«То есть прирост цены на нефть, которая всегда была драйвером нашей экономики, даже не останавливает дальнейшее снижение темпов роста. И понятно, что нужны другие драйверы», — сказал Кудрин.