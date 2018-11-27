Калуга, 27 ноября, 2018, 16:13 — ИА Регнум. В Калужской области необходимо строить больше жилья эконом-класса. Об этом на заседании заявил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Admobninsk.ru Строительство жилого дома в Обнинске

«Надо планировать работу таким образом, чтобы больше жилья появлялось эконом-класса, которые с одной стороны по качеству было бы нормальным, но все-таки можно было бы купить его и не очень обеспеченной семье», — заявил Артамонов.

На заседании также рассматривалась динамика ввода в эксплуатацию жилья в Калужской области. По словам губернатора, процентная ставка растет, что сказывается на числе платежеспособных жителей, способных приобрести квартиру.

«Печально, конечно, то, что повышается процентная ставка. Это неизбежно скажется на количестве, тех граждан, которые смогут участвовать в этой программе. Есть такие планы, чтобы вернуться к более менее реальным ставкам, которые могли быть посильными для граждан и доступного по цене», — сказал Артамонов.

По информации министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, в последние годы объем вводимого жилья в регионе стабильно увеличивается. В 2017 году введено в эксплуатацию свыше 860 тыс. кв. метров жилья. По этому показателю Калужская область по итогам прошлого года заняла третье место в Центральном федеральном округе и шестое в России.

В 2018 году в калужском регионе планируется построить 750 тыс. кв. метров жилья. За десять месяцев года в эксплуатацию уже введено более 601 тыс. кв. метров жилья (80% к плановому показателю). Из них 298 тыс. кв. метров — индивидуальная застройка.

Напомним, плановые показатели по вводу жилья перевыполнены в Сухиничском, Спас-Деменском и Куйбышевском Юхновском, Перемышльском, Тарусском, Жуковском, районах Калужской области. В Калуге, Обнинске, Боровском и Ферзиковском районах плановые значения практически перевыполнены. Менее чем 50% введено в Думиничском, Жиздринском, Козельском, Людиновском, Медынском и Мосальском районах. В Ульяновском районе показатель по вводу жилья составил всего 11% от плана.