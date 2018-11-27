Санкт-Петербург, 27 ноября, 2018, 13:55 — ИА Регнум. Разрешение вопроса о границе между Чечней и Ингушетией требует учета мнения населения, например, через референдум. Об этом заявил 27 ноября в Конституционном суде РФ представитель Всемирного конгресса ингушского народа, адвокат Рамиль Ахметгалиев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Конституционный суд РФ

Сегодня КС РФ рассматривает запрос главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова о законности соглашения между Ингушетией и Чечней о новой административной границе, которое ранее было оспорено в конституционном суде Ингушетии. Этот суд постановил, что без референдума соглашение о границе не имеет правовых последствий.

После заключения соглашения 34 тыс. га территории от Ингушетии отошли Чечне, при этом Евкуров уверен, что таким образом его регион устраняет ошибку 2009 года, совершенную при установлении границ муниципалитетов. Однако это вызвало волну протестов в Ингушетии.

Рамиль Ахметгалиев сегодня заявил в КС, что «традиции коллективного обсуждения по значимым вопросам складывались в регионе в течение многих лет», и они согласуются с базовыми принципами Конституции РФ.

«Я полагаю, что дело, которое сегодня рассматривается, это дело о необходимости учета мнения населения при решении вопроса о территории и границах», — сказал Ахметгалиев.

Противники соглашения полагают, что неопределенность с границами двух субъектов РФ была фактически разрешена в той или иной мере в 2009 году благодаря установке границ муниципальных образований по федеральному закону.

«Эта граница была определена некоторым образом. Проблемы оставались, но мы полагаем, что любые решения и действия, которые меняют это установление, есть ничто иное, как изменение границы. Соответственно, все процедуры и принципы, касающиеся изменения границы, применимы в этом деле», — сказал Ахметгалиев. Федеральное законодательство предполагает, что мнение населения учитывается при изменении границ регионов.

Заметим, представители Юнус-Бека Евкурова и Рамзана Кадырова подчеркивали в суде, что граница между регионами ранее не была установлена, несмотря на закон о границах муниципалитетах, а значит новое соглашение не меняет старую границу, а устанавливает новую. Таким образом, спрашивать мнения населения не обязательно.

В свою очередь, противники соглашения указывают на нарушения регламента Народного собрания Ингушетии, когда парламент республики ратифицировал закон о новой границе сразу в трех чтениях на одном заседании, более того, одним голосованием.

Из-за массовых протестов некоторые ингушские депутаты просили Евкурова повременить с внесением законопроекта в парламент, чтобы доработать его. Однако было созвано внеочередное заседание Народного собрания, повестку с единственным вопросом утвердили за час до его начала. Поступило предложение провести голосование тайно, через бюллетени, хотя это является нарушением регламента, утверждают недовольные соглашением ингушские депутаты, но большинство Народного собрания поддержало инициативу.

Во время доклада парламентариям сообщили, что комитет по межнациональным отношениям Народного собрания Ингушетии рассмотрел на своем заседании вопрос о границе и предлагает принять законопроект, хотя, по данным присутствующих в КС депутатов, профильный комитет этот вопрос не рассматривал.

Согласно протоколу заседания, председатель счетной комиссии объявил, что депутатам предоставляется «бюллетень для тайного голосования в первом чтении». После голосования вице-спикер также в своем выступлении зачитал протокол счетной комиссии, где шла речь о ратификации «в первом чтении».

Тем не менее, фактически в бюллетене был один вопрос: согласны ли депутаты проголосовать за законопроект в первом, втором и третьем чтениях. Затем каждое постановление по каждому чтению принималось как отдельный документ. Так, постановление №654 за подписью зампреда ингушского парламента Якуба Картоева говорит о том, что депутаты «проголосовали в первом чтении», и комитету Народного собрания по национальной политике предложено доработать законопроект. Параллельно постановления №655 и №666 касаются, соответственно, второго и третьего чтений.

Эти расхождения протокола с документами, а также сама возможность одним голосованием принять закон сразу в трех чтениях, и стали предметом пристального изучения конституционного суда Ингушетии.

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Отметим, что представитель главы Ингушетии Александр Орлов на заседании КС РФ заявил, что не видит проблемы или расхождения с законодательством в том факте, что закон о новой границе Ингушетии приняли тайным голосованием в трех чтениях на одном заседании.

«Законодательство не содержит запрета на несколько чтений в одно заседание», — сказал Орлов.