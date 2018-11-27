Переславль-Залесский, Ярославская область, 27 ноября, 2018, 13:39 — ИА Регнум. В Ярославской области член территориальной избирательной комиссии Переславля-Залесского с правом совещательного голоса Вячеслав Власов заявил о том, что на прошедших в воскресенье выборах возможно были подменены бюллетени досрочного голосования. Об этом Власов рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Вячеслав Власов Конверты предварительного голосования

25 ноября в городе проходили довыборы двух депутатов городской думы. Как показал подсчет голосов, абсолютное большинство досрочно проголосовавших отдали голоса кандидатам от «Единой России».

В помещении ТИКа досрочно проголосовали 317 человек, на УИКах — немногим больше 100. Утром в день голосования, мы получили сигнал о том, что надо обратить внимание на конверты для досрочного голосования, которые официально вскрывались перед началом голосования. К сожалению, я не сразу понял, куда именно надо смотреть. Многие конверты были заклеены плохо. Они изначально были плохого качества, и избиратели испытывали трудности с запечатыванием. Сейчас я знаю, что конверты вскрывались с левого края, который потом срезался при официальном подсчете голосов досрочников», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Вячеслав Власов.

Каждый бюллетень досрочного голосования запечатывается в отдельный конверт. Эти конверты до 22 ноября хранились в кабинете секретаря ТИКа. Потом в присутствии полиции и членов ТИКа их передали членам УИКов.

Я полагаю, что конверты вскрывались именно в ТИКе, потому что на УИКах эту операцию гораздо труднее скрыть, и соучастников было бы больше. Таким образом, могло быть вскрыто больше 300 конвертов. Становится понятно, на что рассчитывала администрация, которая обязала бюджетников голосовать досрочно. Было критически важно получить как можно больше конвертов с бюллетенями именно до 22 ноября, чтобы иметь возможность заменить бюллетени в ТИКе. Поэтому людей просто гнали на выборы, но не обязывали голосовать за кандидатов от «Единой России». Хочу обратить также внимание на такой нюанс. Никто из наблюдателей не присутствовал на гашении неиспользованных бюллетеней в ТИКе. Всего было напечатано 6800 бюллетеней, большая часть была передана на УИКи, однако часть бюллетеней осталась в ТИКе. Когда и кем они были погашены, неизвестно. Скорее всего, часть этих бюллетеней и была использована для подмены, — высказал свое мнение Вячеслав Власов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Вячеслав Власов полагает, что вскрывалась именно левая сторона конверта с бюллетенем, та самая, которая потом отрезалась на участке при официальном вскрытии и подсчете голосов. Поэтому сейчас доказать факты вскрытия непросто, если не невозможно.

Власов является членом ТИК от кандидата «Справедливой России» Екатерины Носковой. Справедливороссы полагают, что именно подмена бюллетеней не позволила победить их кандидату. По данным партии, без учета предварительного голосования Носкова побеждала. В настоящий момент «Справедливая Россия» готовит жалобы в избирательную комиссию Ярославской области и в ЦИК России по поводу нарушений при организации досрочного голосования.

В областной избирательной комиссии говорят о том, что выборы прошли в соответствии с законом.

Избирательные комиссии Переславля в день голосования отработали в соответствии с законом, все жалобы были рассмотрены. Что касается конвертов досрочного голосования, то они обычно хранятся вместе со всей остальной документацией с выборов и сдаются из УИКов в ТИК, хотя в законе не прописано, что пустые конверты подлежат хранению. Я знаю, что председатель переславского ТИКа Алла Кибец обратилась в полицию по факту исчезновения 7 использованных конвертов досрочного голосования. В ситуации должны разобраться правоохранительные органы и принять соответствующее решение, — прокомментировал ситуацию заместитель председателя облизбиркома Сергей Фефилин.

В территориальной комиссии Переславля-Залесского не смогли прокомментировать ситуацию.