Пекин, 27 ноября, 2018, 13:29 — ИА Регнум. Десятое заседание правления международной Ассоциации транспортировщиков нефти прошло в Пекине под председательством вице-президента PetroChina Company Ltd. Лин Сяо, сообщает 27 ноября пресс-служба компании «Транснефть».

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Встреча состоялась при участии глав крупнейших компаний из Венгрии, Украины, Словакии, Белоруссии, Чехии, Китая, Казахстана. Делегацию ПАО «Транснефть» возглавил президент компании Николай Токарев.

«В ходе заседания были подведены итоги работы Ассоциации за 2018 год, а также актуализирован план деятельности на 2019 год», — говорится в сообщении.

Участники заседания рассмотрели результаты работы трех Постоянных экспертных групп по энергоэффективности, поставкам и юридическим вопросам. Также обсуждались итоги участия Ассоциации в международной нефтегазовой выставке ADIPEC, прошедшей в г. Абу-Даби (ОАЭ) 12−15 ноября этого года, и подготовка к участию объединения в 14-ой международной выставке-конференции трубопроводных технологий PTC, которая состоится 18−21 марта 2019 года в Берлине.

Одиннадцатое заседание Правления Ассоциации состоится в июне 2019 года в Санкт-Петербурге, принимающей стороной выступит ПАО «Транснефть». Двенадцатое заседание пройдет осенью следующего года в Казахстане, организатором мероприятия станет АО «КазТрансОйл».