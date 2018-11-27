Бербанк, США, 27 ноября, 2018, 13:26 — ИА Регнум. Компания Disney выпустила первый трейлер фильма «Артемис Фаул», в основу которого лег цикл романов ирландского писателя Йона Колфера. Ролик был опубликован 27 ноября на YouTube-канале кинокомпании.

Цитата из к/ф «Артемис Фаул», реж. Кеннет Брана. 2019. США Мальчик

Снял картину британский режиссёр, актёр и сценарист Кеннет Брана. Артемис Фаул — гениальный ребёнок, родившийся в семье, принадлежащей к одному из криминальных кланов. Мальчику предстоит вступить в схватку со скрытой расой эльфов, которые, как он считает, ответственны за исчезновение его отца.

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Напомним, премьера фильма «Артемис Фаул» в США запланирована на 9 августа 2019 года, российские зрители смогут посмотреть его 8 августа 2019 года.