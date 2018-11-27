Санкт-Петербург, 27 ноября, 2018, 13:10 — ИА Регнум. Прежде чем вводить новые ограничения в сфере продажи алкоголя, нужно добиться соблюдения уже действующих, иначе эффект будет прямо противоположным, сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 27 ноября, директор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский, комментируя итоги опроса о возможном повышении возрастного ценза на приобретение алкоголя.

Марк Шагал. Пьяница. 1912

Как сообщалось ранее, по результатам опроса ВЦИОМ 78% граждан поддерживают запрет на продажу алкоголя людям младше 21 года. Противоположной точки рения придерживается 21% граждан.

«Не хочется обижать социологов, но я не уверен в показательности этого опроса. Граждан какого возраста они опрашивали, как именно формулировали вопросы? Мы не всегда говорим интервьюерам именно то, что думаем, особенно по таким темам, и здесь очень много нюансов.

Как гражданин и как профессионал, я против повышения возрастного ценза. В нашей стране и так одно из самых жестких законодательств в этой сфере. При этом исполнительская культура того законодательства — на очень низком уровне. Строгость закона компенсируется необязательностью исполнения. А это провоцирует коррупцию и неуважение к законам.

Я бы предложил ввести мораторий на любые новые ограничения до тех пор, пока не будут работать те, что уже утверждены. Конечно, никому не хочется, чтобы молодежь спивалась или чтобы люди травились контрафактом. Но если при нынешнем уровне исполнения законов принять новые ограничения, эффект будет прямо противоположным. К двадцати миллионам потребителей контрафакта добавится еще и молодежь», — отметил Черниговский.