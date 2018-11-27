Санкт-Петербург, 27 ноября, 2018, 12:48 — ИА Регнум. Сроки проведения конкурса на концессию по созданию и использованию скоростной железнодорожной линии до петербургского аэропорта «Пулково» могут быть продлены еще на два месяца. Об этом 27 ноября сообщил журналистам вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.

Дарья Драй ИА REGNUM Скоростной поезд «Ласточка»

Ранее дата окончания конкурса на «аэроэкспресс» до аэропорта уже была перенесена с 10 октября на 28 ноября 2018 года.

По словам Албина, которые приводит «Интерфакс», сроки конкурса «скорее всего, будут перенесены на два месяца, чтобы лучше подготовить документацию». «Интересанты есть. Не десятки конечно, но есть», — добавил чиновник, имея в виду потенциальных участников конкурса.

«Мы хотим еще раз взвесить все возможные варианты обеспечения транспортной доступности «Пулково», перенесем еще раз срок подачи заявок на конкурс по аэроэкспрессу, потому что хотим надлежащих финансово-экономических обоснований и понимания последствий. Мое предложение — перенести конкурс еще на два месяца», — цитирует слова Албина пресс-служба Смольного.

Напомним, проект «аэроэкспресса» на основе государственно-частного партнерства предусматривает создание скоростной железнодорожной линии между аэропортом «Пулково» и Витебским вокзалом.

Ранее в качестве конечного пункта линии рассматривался Балтийский вокзал. Но этот вариант был отклонен властями города. Как говорят в Смольном, из-за необходимости значительной реконструкции действующих железнодорожных линий, перегруженности в часы пик станции метро «Балтийская» и по ряду других причин.