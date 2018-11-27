Киев, 27 ноября, 2018, 12:34 — ИА Регнум. Вечером в воскресенье, 25 ноября, президент Украины Петр Порошенко использовал (им же самим в рамках спецпровокации и созданный) повод для переноса президентских выборов и усиления контроля за общественно-политической жизнью страны: Совет национальной безопасности и обороны утвердил решение о введении военного положения.

Иван Шилов ИА REGNUM Рада

Однако днем позже, в понедельник, 26 ноября, депутаты украинского парламента то ли запросили у Порошенко слишком высокую цену, то ли, что скорее всего, решили дистанцироваться от хромой утки и утвердили режим военного положения в столь ограниченном виде, что, по сути, лишили его всякого смысла.

Вместо 60 дней военного положения на территории всей страны и переноса президентских выборов как минимум на месяц вперед — режим военного положения введен лишь в части регионов (без Киева), на вдвое меньший срок, а прежняя дата выборов (31 марта) подтверждена отдельным постановлением парламента.

Принятие документа в новом виде означает, что выборы пройдут в срок, что Порошенко не сможет закрывать расположенные в Киеве национальные СМИ, запрещать деятельность партий, а также проведение митингов и ограничивать деятельность неподконтрольных ему бизнесменов, чьи офисы тоже находятся в Киеве.

Но самое главное, что хаотичностью и сумбурностью проведения этой спецпровокации Порошенко фактически расписался в своем политическом бессилии и окончательно утвердил себе смертный политический приговор: украинские депутаты отлично умеют чувствовать, когда именно тот или иной президент начинает превращаться обратно в тыкву.

Сначала была демонстративно организованная провокация в Керченском проливе, потом несоразмерно громкая реакция на пресечение этой провокации; потом оказалось, что правительство готовилось к «неожиданному» решению о введении военного положения заранее и даже утвердило в ноябре несколько необходимых документов.

По дороге было много мелкого и крупного вранья: Порошенко говорил, что права граждан ограничиваться не будут, потом выяснилось, что будут; в тексте на сайте президента было написано одно, в тексте, розданном депутатам — другое. Порошенко торговался с депутатами: согласился на 30 дней вместо 60, на 10 регионов вместо всей страны, на прежнюю дату выборов…

Весь этот сумбур сопровождался и бюрократическим хаосом: за новую версию военного положения совет по обороне не голосовал, а правительственные СМИ опубликовали решение в первоначальном виде, с 60 днями. De jure это само по себе отменяет все принятые решения, а de facto демонстрирует полный распад всякой институциональности.

В те четыре месяца, что Петру Порошенко осталось пребывать во главе Украины, он наверняка попробует провести еще не одну провокацию. Но главный шанс пятого президента Украины был, вероятно, упущен именно 26 ноября. Упущен в том же стиле, в котором прошло и все его президентство: ложь, провокация, глупость, поражение.