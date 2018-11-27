Самара, 27 ноября, 2018, 12:35 — ИА Регнум. В Самаре объявлены победители XXI Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион-2018». В одной из самых престижных номинаций — «Телевизионный художественный фильм» — победа досталась коллективу ГТРК «Горный Алтай», представившему короткометражный фильм «Изгородь», сказано на сайте Фонда академии российского телевидения.

Правительство Республики Алтай «ТЭФИ-Регион» в номинации «Телевизионный художественный фильм» получил проект ГТРК «Горный Алтай»

Заветную статуэтку «Орфей» алтайским журналистам помог получить молодой, но уже известный и публике, и критикам режиссер Михаил Кулунаков. По словам алтайских коллег, он неоднократно награждался призами различных конкурсов.

«В очередной раз на самом престижном телевизионном конкурсе в России Кулунаков одержал победу и достойно представил на суд российского зрителя алтайское кино, алтайский эпос и алтайскую культуру», — отмечается в сюжете ГТРК «Горный Алтай».

В основе сюжета «Изгороди» положено известное произведение Дибаша Каинчина.

«Драматичная короткометражка рассказывает о проблеме отцов и детей, размышлениях о том, как жить и что делать, чтобы быть счастливым. Режиссерская работа уже смогла получить награды нескольких фестивалей кино и телевидения в России и за рубежом», — сказано на официальном сайте регионального правительства.

В настоящее время фильм не представлен в открытом доступе. Ранее при поддержке ГТРК «Горный Алтай» его показы состоялись в селах Республики Алтай, в частности, на родине автора оригинальной повести — Усть-Канском районе.

Напомним, торжественная церемония награждения победителей конкурса «ТЭФИ-РЕГИОН» 2018 проводилась в номинациях двух тематических направлений: «Информационное телевещание» и «Просветительское и развлекательное телевещание». Всего поступило более 550 работ. К участию была отобрана 481 работа от 152 телекомпаний из 83 населенных пунктов.