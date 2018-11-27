Краснодар, 27 ноября, 2018, 12:24 — ИА Регнум. В Краснодарском крае перед судом предстанут организаторы крупной финансовой пирамиды, от действий которых в общей сложности пострадали около 300 человек — жители Кубани, Адыгеи, Ростовской области. Общий ущерб оценивается в сумму свыше 90 млн рублей. Об этом 27 ноября сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Цитата из х/ф «Двенадцать стульев». Реж. Марк Захаров. 1976. СССР Остап Бендер

Обвиняемыми по делу о мошенничестве проходят трое жителей Краснодарского края в возрасте 48, 29 и 24 лет. По версии следствия, обвиняемые организовали торгово-инвестиционные компании, в которые привлекали денежные средства граждан: с ними заключались договоры займов под предлогом их выплаты с учетом высоких процентов, однако фактически обязательства выполнены так и не были.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд: обвиняемым грозит наказание до 10 лет лишения свободы. Обвиняемый в организации незаконного бизнеса находится под стражей, его подельники — под подпиской о невыезде. На имущество обвиняемых наложен арест.