Москва, 27 ноября, 2018, 12:18 — ИА Регнум. Сегодня, 27 ноября, президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям учредительного собрания Всероссийского казачьего общества. Собрание проходит в Храме Христа Спасителя, сообщается на сайте Кремля.

Irishka1990 Казачество наших дней

Президент отметил, что казачество в России не только возрождается, но и становится более значимой конструктивной, созидательной силой. Приверженность казаков к канонам православия и к ценностям патриотизм — это прочный фундамент, на котором строились их обычаи и уклад.

«Учреждение Всероссийского казачьего общества будет способствовать дальнейшему развитию казачества и его объединению вокруг вековых традиций преданного служения Отечеству», — подчеркнул глава государства и пожелал участникам собрания достижения намеченных целей.

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Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Виталий Мутко 3 августа 2018 года распоряжением главы правительства России Дмитрия Медведева назначен на должность председателя комиссии по развитию российского казачества.

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