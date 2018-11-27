Вашингтон, 27 ноября, 2018, 12:11 — ИА Регнум. Произошедшее в Керченском проливе чревато самыми серьезными последствиями, считает сенатор Кори Букер. Комментируя в своем твиттере сообщение издания Vox о том, что «открытое нападение России на Украину приведет к еще более сильной и страшной эскалации», Букер пишет:

Александр Горбаруков ИА REGNUM Защита

«Последняя российская агрессия против Украины в Керченском проливе является опасной эскалацией. К сожалению, молчание нашего президента не пройдет незамеченным в Москве. Я стою с нашими украинскими партнерами против этой очередной российской провокации».

Как стало известно ранее, об урегулировани инцидента в Керченском проливе Дональд Трамп высказался кратко: «Работаем над этим».