Краснодар, 27 ноября, 2018, 12:03 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Краснодар» объявил о продлении контракта с полузащитником Виктором Классоном. Об этом 27 ноября сообщается на сайте клуба.

Soccer.ru Виктор Классон

Новый контракт рассчитан до лета 2021 года. Предыдущее соглашение было действительно до 2020 года.

Отмечается, что продление сотрудничества с полузащитником сборной Швеции поможет команде в достижении новых побед.

Напомним, Классон перешёл в «Краснодар» в январе 2017 года из шведского клуба «Эльфсборг». Всего в составе «быков» он сыграл 72 матча, в которых забил 25 голов и сделал 12 результативных передач.

Читайте также: Игрок «Краснодара» Классон года признан полузащитником года в Швеции