Калуга, 27 ноября, 2018, 12:03 — ИА Регнум. В Калуге школьник оказался под колёсами автомобиля. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделение пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД УМВД России по Калужской области, наезд на мальчика был совершён во второй половине дня 26 ноября.

Kaluga-poisk.ru Место ДТП

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Юного пешехода водитель автомобиля Нyundai сбил на улице 40 лет Октября. В этот момент мальчик 11 лет переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП ребёнок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в медицинское учреждение.

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За прошедшие сутки, 26 ноября, в Калужской области сотрудниками Госавтоинспекции было оформлено 77 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом. Также выявлено свыше 2,4 тыс. нарушений Правил дорожного движения. Восемь водителей управляли транспортом в состоянии опьянения либо отказались от прохождения медицинского освидетельствования, у 22 водителей на автомобилях были грязные номера, 16 водителей нарушили правила перевозки детей. Пешеходы нарушили правила ПДД 55 раз.