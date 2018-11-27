Обнинск, Калужская область, 27 ноября, 2018, 12:00 — ИА Регнум. В калужском Обнинске суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Махачкалы, бывшего генерального директора ЗАО «Русское Белое Золото». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Об этом сообщила 27 ноября корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель калужского регионального следственного управления СК России Лилия Мошкова.

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Следствием и судом установлено, что в период с октября 2014 по март 2015 года генеральный директор ЗАО «Русское Белое Золото», которое занималось производством и реализацией алкогольной продукции, уклонился от уплаты в федеральный бюджет налога на добавленную стоимость и акцизов на сумму 550 млн рублей путем предоставления налоговой декларации, содержащей заведомо ложные сведения. Кроме того, в 2014 году гендиректор предоставил в налоговый орган заведомо ложные документы, освобождающие от уплаты авансового платежа акцизов.

Подсудимый свою вину в совершенных преступлениях не признал, сообщив о правомерности своих действий и непричастности к совершению преступлений. Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В целях обеспечения возмещения ущерба в ходе следствия также было арестовано имущество должника (производственное оборудование).

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области в отношении генерального директора ООО «Гигиена-Сервис», депутата регионального парламента Александра Бушина возбуждено второе уголовное дело. На этот раз он подозревается в налоговом преступлении. По версии следствия, в период с июля 2017 по июнь 2018 года Бушин не перечислил в бюджет налог на доходы физических лиц на общую сумму 15 млн рублей. При этом в кассу организации и на её расчетные счета в указанный период поступили средства, превышающие размер задолженности в несколько десятков раз, однако в нарушение законодательства они были потрачены на расчеты с поставщиками, заказчиками, разными дебиторами и кредиторами и на другие цели. Кроме того, генеральный директор при наличии у организации крупной задолженности по налогам и страховым взносам, в 2017 — 2018 годах сокрыл путем проведения расчетов с контрагентами минуя расчетные счета общества денежные средства организации в размере 11,5 млн рублей, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов.