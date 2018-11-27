Москва, 27 ноября, 2018, 12:02 — ИА Регнум. 29 ноября 2018 года в пресс-центре REGNUM пройдёт круглый стол, посвященный 25-летию выхода в свет статьи члена-корреспондента РАН Бориса Александровича Соколова (1930−2004) и Антонины Николаевны Гусевой (1918−2014), положившей начало научной революции в нефтегазовой геологии. Статья «О возможности быстрой современной генерации нефти и газа» была опубликована в Вестнике Московского университета, сер. 4. Геология. 1993, №3, С. 39−46, в которой авторы констатировали:

Б.А. Соколов (1930−2004) и А.Н. Гусева (1918−2014)

«Нефть и газ — возобновляемые природные ископаемые и их освоение должно строиться, исходя из научно обоснованного баланса объемов генерации УВ и возможностей отбора в процессе эксплуатации месторождений».

Б.А. Соколов (1930−2004) и А.Н. Гусева (1918−2014)

Особую актуальность стратегия освоения месторождений нефти и газа как восполняемых источников углеводородного сырья приобрела сегодня в связи заявлением представителей правительства и официальной нефтегазовой науки о том, что без западных технологий и инвестиций Россию ждёт неизбежное падение добычи нефти.

Что нового удалось узнать о пополнении запасов нефти и газа месторождений за прошедшие четверть века?

Какова природа этого феномена и его масштабы?

Можно ли управлять темпом пополнения месторождений?

Что означает официальное признание пополнения углеводородами месторождений и прояснение природы такого пополнения для Парижского соглашения?

Эти вопросы и многие другие обсуждают в экспертном клубе ИА REGNUM :

главный геолог ФГКУ «Росгеолэкспертиза», доктор геолого-минералогических наук Владимир Павлович Полеванов ;

; главный геолог «Центральной геофизической экспедиции», доктор геолого-минералогических наук Ахмет Иссакович Тимурзиев ;

; руководитель отдела технологии информационной технической деятельности Института проблем информатики РАН, профессор, доктор геолого-минералогических наук Рустем Бадриевич Сейфуль-Мулюков ;

; главный научный сотрудник Лаборатории газонефтеконденсатоотдачи пластов Института проблем нефти и газа РАН, профессор РАН, доктор технических наук Эрнест Сумбатович Закиров ;

; доцент кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых геологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат геолого-минералогических наук Энвер Алексеевич Абля ;

; заведующий Центром координации исследований по повышению эффективности доразведки и разработки месторождений нефти и газа на поздней стадии их эксплуатации, ведущий научный сотрудник Института проблем нефти и газа РАН, кандидат геолого-минералогических наук Андрей Павлович Шиловский ;

; ведущий научный сотрудник Лаборатории газонефтеконденсатоотдачи пластов Института проблем нефти и газа РАН, кандидат физико-математических наук Азарий Александрович Баренбаум ;

; ведущий научный сотрудник геологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор геолого-минералогических наук Владимир Леонидович Сывороткин ;

; эксперт по экономике международных климатических соглашений, кандидат экономических наук Виктор Васильевич Потапов.

Начало мероприятия: в 16:00, регистрация участников с 15:30.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).

Аккредитация СМИ: