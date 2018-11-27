Париж, 27 ноября, 2018, 11:41 — ИА Регнум. Французский сенатор Бенуа Кеннеди был арестован по подозрению в шпионаже в пользу Северной Кореи, сообщает 27 ноября Agence France-Presse.

Василий Верещагин. Шпион (фрагмент)

Политик являлся президентом ассоциации франко-корейской дружбы, имел серьезные связи с Пхеньяном и был автором книг о КНДР. В воскресенье 25 ноября он был помещен под стражу.

В обвинительном заключении говорится, что Кеннеди занимался сбором информации для Северной Кореи, что наносило ущерб национальным интересам Франции. Следствие продолжается.