Олег Знарок вернётся в сборную России в качестве консультанта
Москва, 27 ноября, 2018, 11:13 — ИА Регнум. Бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок вернётся в национальную команду. Об этом 27 ноября сообщает «Коммерсантъ».
Frankie Fouganthin
Олег Знарок
Отмечается, что Знарок станет консультантом штаба сборной России и будет курировать подготовку национальных команд страны всех возрастов.
Напомним, ранее Знарок являлся главным тренером сборной России и санкт-петербургского СКА. С обоих постов он ушёл летом 2018 года.
Под его руководством сборная России стала олимпийским чемпионом в 2018 году и чемпионом мира в 2014 году, а СКА выиграл Кубок Гагарина в 2017 году.
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