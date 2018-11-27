Иерусалим, 27 ноября, 2018, 11:15 — ИА Регнум. Полиция Израиля подозревает несколько сотрудников авиакомпании «Эль-Аль» в контрабанде крупных партий кокаина. По данному делу задержаны четверо подозреваемых — мировой суд города Ришон ле-Цион продлил их арест на неделю для выяснения обстоятельств преступления. Об этом сообщает израильское информационное агентство Ynet.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Подозрительная ноша

Известно, что одним из главных фигурантов резонансного дела является Рами Йогев, высокопоставленный сотрудник компании «Эль-Аль». На данным момент Йогев находится под стражей и уже дал признательные показания. Следователи уверены, что против сотрудника национального авиаперевозчика «существуют куда более серьезные улики чем, те, что уже представлены следствию».

Кроме Йогева полиция задержала еще двоих сотрудников авиакомпании, а также бывшего сотрудника службы безопасности премьер-министра страны Шалома Бано.

По данным следствия, крупная партия кокаина была обнаружена в ручной клади одного из подозреваемых во время таможенной проверки в аэропорту имени Бен-Гуриона.