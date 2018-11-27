Окленд, США, 27 ноября, 2018, 11:04 — ИА Регнум. «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 116:110.

Keith Allison Кевин Дюрант

Самым результативным игроком матча стал форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрант, который набрал 49 очков.

В составе «Орландо» наибольшую результативность показал центровой Никола Вучевич, сделавший дабл-дабл из 30 очков и 12 подборов.

На сегодняшний день «Голден Стэйт» занимает четвёртое место в турнирной таблице НБА. «Орландо» идёт на 20-м месте.

«Голден Стэйт Уорриорз» (Окленд) — «Орландо Мэджик» (Орландо) — 116:110 (26:25, 21:39, 32:19, 37:27).

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