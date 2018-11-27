Пермь, 27 ноября, 2018, 10:54 — ИА Регнум. В начале декабря на набережной Камы в Перми восстановят поврежденный ранее арт-объект «Счастье не за горами». Об этом сообщает 27 ноября пресс-служба столицы Пермского края.

Иван Шилов ИА REGNUM Счастье не за горами

Отмечается, что восстановленный арт-объект в виде огромных букв, складывающихся в надпись «Счастье не за горами» будет сооружен из влагостойкой фанеры и прикреплен к ограждению набережной.

Ранее указанное сооружение было удалено со своего места из-за действий местного уличного художника Алексея Илькаева, заменившего слово «счастье» на слова «смерть».

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Сообщается, что восстановительные работы над арт-объектом продлятся до конца ноября, а уже в декабре фанерная надпись «Счастье не за горами» будет вновь установлена на прежнем месте.