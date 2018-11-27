Барнаул, 27 ноября, 2018, 10:51 — ИА Регнум. На Алтайский край надвигается непогода. По данным синоптиков, ночью с 27 на 28 ноября в северных районах и днём 28 ноября на большей части территории региона ветер усилится. Его порывы будут достигать 18 м/с. Также ожидаются осадки в виде мокрого снега. Прогнозируется метель, на дорогах — сильная гололедица.

Цитата из х/ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США Пурга

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Как предупредили в ГУ МЧС по региону, это может стать причиной «возникновения ЧС и происшествий до муниципального уровня». Неблагоприятные погодные условия могут привести к нарушениям в работе транспорта, обрывам линий электропередачи и авариям на трансформаторных подстанциях, обрушениям слабозакреплённых конструкций.

Спасатели просят граждан быть осторожнее и соблюдать меры безопасности в непогоду: закрывать окна, не укрываться под деревьями, не оставлять автомобили вблизи от деревьев и шатких конструкций, а также в условиях сильной непогоды воздержаться от дальних поездок.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце прошлой неделе в Алтайском крае действовало штормовое предупреждение. Синоптики пообещали 24 и 25 ноября сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, а также усиление ветра до 22 м/с, местами с порывами до 30 м/с, метель и гололедицу.