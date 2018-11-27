Гонконг, Китай, 27 ноября, 2018, 10:50 — ИА Регнум. 19-летняя Этта У Чжолинь, дочь известного актера Джеки Чана, заключила однополый брак с жительницей Канады Энди Отом. Об этом одна из девушек сообщила на странице в соцсети Instagram.

Густав Климт. «Подруги». 1917

Церемония бракосочетания прошла 8 ноября в канадском городе Торонто.

«Вернулись (Этта У Чжолинь и Энди Отом) в Гонконг как жена и жена», — написала Отом, выложив фотографию влюбленных.

Напомним, ранее Этта У Чжолинь призналась в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

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