В России нашлись те, кто готов капитулировать перед Японией: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 27 ноября, 2018, 11:00 — ИА Регнум.
- Путин обсудил провокацию в Керченском проливе с канцлером ФРГ;
- Сделка Брюсселя и Лондона по поводу Brexit тревожит США;
- Морскую пехоту ВМФ России оснащают новой техникой;
- В Хабаровске выступили за сдачу Курил;
- Саратовский губернатор рассказал о патриотизме.
Следующий выпуск слушайте в 14:00 (время московское).
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