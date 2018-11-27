Шадринск, Курганская область, 27 ноября, 2018, 10:49 — ИА Регнум. В Курганской области перед судом предстанет бывший генеральный директор ОАО «Шадринский завод транспортного машиностроения», которого обвиняют в невыплате зарплаты сотрудникам предприятия более двух месяцев и в неуплате налогов и сборов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

Цитата из х/ф «Кавказская пленница». Реж. Леонид Гайдай. 1967. СССР «Встать, суд идёт!»

По версии следствия, будучи гендиректором завода, мужчина, имея в распоряжении денежные средства, из личной заинтересованности систематически задерживал выплаты работникам в период с сентября 2013 по февраль 2015 года. И если выплаты производились, то не в полном объёме. Общая сумма задолженности перед 137 работниками организации составила более 10 миллионов рублей.

Кроме того, имея непогашенную задолженность по уплате налогов и сборов за 2013−2014 годы в сумме более семи миллионов рублей, гендиректор давал указания о направлении денег на расчетные счета подконтрольных ему организаций. Тем самым уходил от уплаты налогов.

В ближайшее время дело бывшего генерального директора ОАО «Шадринский завод транспортного машиностроения» рассмотрит суд.

ОАО «Шадринский завод транспортного машиностроения» работает в рынке нефтегазового оборудования, выпускает детали и нестандартное оборудование для предприятий машиностроения и металлургии. Также выпускает плунжерные насосы, установки для кислотной обработки скважин, цементировочные агрегаты на шасси грузовиков «Урал» и «КамАЗ».