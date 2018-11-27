Москва, 27 ноября, 2018, 10:43 — ИА Регнум. Банкам может быть невыгодно обслуживать клиентов, которые совершают небольшие операции по счетам, поэтому они могут создавать для них сложности, чтобы «отвадить» от банковских услуг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 ноября заявил первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Банковские карты

Клиенты нескольких банков пожаловались на то, что за перевод небольших сумм денег, порядка 1 тыс. рублей, банки стали требовать письменное экономическое обоснование, пишут «Известия». При отсутствии такого обоснования, а также документов, которые бы подтверждали происхождение средств, банк угрожает блокировать карты.

«Очень странная история. Возможно, некоторые банки хотят «перебдеть» по чиновничьему образцу, ведь в банках тоже есть бывшие чиновники», — отметил Емельянов.

Однако основная причина, предполагает он, все же связана с тем, что банки хотят оптимизировать свою работу.

«Возможно, они таким образом отбиваются от клиентов, которые им не очень нужны, обслуживание которых им в тягость. Есть клиенты очень мелкие, которых банку не очень выгодно обслуживать, они таким образом пытаются их отвадить от банка», — предполагает Емельянов.