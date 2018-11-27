Барнаул, 27 ноября, 2018, 10:45 — ИА Регнум. Требования банков к клиентам обосновать экономический смысл операций на небольшие суммы под угрозой блокировки карт новинкой не является, считает алтайский общественник, председатель ТСЖ «Красноармейский, 53» Константин Емешин.

Банковские карты

«Эта информация совсем не новинка. Наступление на контроль за движением денежных средств продолжается уже более пяти лет под видом борьбы с терроризмом. Для начала ввели подробную (до 20 станиц) банковскую отчетность для юридических лиц. Я, как председатель ТСЖ, ежегодно (а в этом году даже дважды) заполнял эти многостраничные отчеты. Хотя для ТСЖ это в основном пустые графы. А поскольку ТСЖ имеет ещё спецсчет по капремонту в другом банке, то и там заполняем подробные отчеты.

Далее банки стали требовать в платежных документах точную расшифровку назначения платежа и данные счетов и договоров. Одновременно были введены и требования для физических лиц, которые не могут сделать денежный платеж без паспорта. Хотя платежи налогов и другие платежи, идущие в казначейство, можно сделать свободно. Поэтому эта тема — не тема банков, а тема самого модного тренда, который отражается в словах: «безопасность и терроризм».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что с клиентов ряда российских банков (Бинбанка, Тинькофф-банка и Сбербанка) стали требовать обоснований экономического смысла операций на небольшие суммы, сообщили «Известия». В статье коллег утверждается, что основная цель, которую преследуют финансовые организации, — остановить мошенничество или уход от налогов со стороны граждан.

При этом в Центробанке пояснили, что такая практика незаконна и граждане могут обратиться с жалобами к регулятору.