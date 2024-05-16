Москва, 27 ноября, 2018, 10:41 — ИА Регнум. Специалисты компании «Транснефть» завершили ремонт на магистральном нефтепроводе Холмогоры — Клин и магистральных нефтепродуктопроводах Уфа — Западное направление, Куйбышев — Брянск, сообщает 27 ноября пресс-служба компании «Транснефть — Дружба».

Водник Нефтепровод «Дружба»

Отмечается, что на линейной производственно-диспетчерской станции «Воскресенка» отключены от технологических трубопроводов резервуары общим объёмом 10 тыс. кубометров. Также в зоне ответственности Куйбышевского филиала предприятия специалисты заменили задвижку и участок технологического трубопровода резервуарного парка на ЛПДС «Сызрань-1». Работы осуществлялись в период плановой остановки МНПП Сызрань-Ульяновск.

Одновременно компания «Транснефть — Урал» провела плановые работы на магистральных нефтепродуктопроводах Уфа — Западное направление, Уфа — Камбарка, Салават — Уфа и Уфа — Омск. На последнем смонтирована временная камера приема средств очистки и диагностики, которая будет использована при проведении первичной диагностики нефтепродуктопровода на участке «Черкассы — Челябинск».

Плановые работы проходили круглосуточно в течение 72 часов. Транспортировка нефти и нефтепродуктов возобновлена в соответствии с графиком и осуществляется в штатном режиме.

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