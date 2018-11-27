Судебный пристав из Калуги стала чемпионкой Европы по кикбоксингу
Калуга, 27 ноября, 2018, 10:36 — ИА Регнум. Золотую медаль чемпионат Европы по кикбоксингу завоевала в словенском Мариборе судебный пристав из Калуги Ксения Мирошниченко. Об этом 27 ноября корреспонденту ИА REGNUM сообщила официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.
За звание сильнейших боролись более 200 профессиональных кикбоксёров из разных стран континента. Калужанка Ксения Мирошниченко, выступая в дисциплине «лайт-контакт» в весовой категории до 65 кг, не оставила шансов соперницам, победив в трёх турнирных боях. За победу на соревнованиях Мирошниченко была награждена кубком и золотой медалью.
В результате российская сборная завоевала больше всех золотых медалей и стала победителем турнира, а самой калужанке Ксении Мирошниченко «золото» Европы обеспечило путёвку на чемпионат мира.
Напомним, кикбоксинг вобрал в себя многие элементы классической английской школы бокса, традиционного карате, а также некоторые элементы техники из тайского бокса и тэквондо, став своеобразным «сплавом» этих видов боевых искусств.