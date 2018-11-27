Калуга, 27 ноября, 2018, 10:36 — ИА Регнум. Золотую медаль чемпионат Европы по кикбоксингу завоевала в словенском Мариборе судебный пристав из Калуги Ксения Мирошниченко. Об этом 27 ноября корреспонденту ИА REGNUM сообщила официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области Ксения Мирошниченко

За звание сильнейших боролись более 200 профессиональных кикбоксёров из разных стран континента. Калужанка Ксения Мирошниченко, выступая в дисциплине «лайт-контакт» в весовой категории до 65 кг, не оставила шансов соперницам, победив в трёх турнирных боях. За победу на соревнованиях Мирошниченко была награждена кубком и золотой медалью.

В результате российская сборная завоевала больше всех золотых медалей и стала победителем турнира, а самой калужанке Ксении Мирошниченко «золото» Европы обеспечило путёвку на чемпионат мира.

Напомним, кикбоксинг вобрал в себя многие элементы классической английской школы бокса, традиционного карате, а также некоторые элементы техники из тайского бокса и тэквондо, став своеобразным «сплавом» этих видов боевых искусств.