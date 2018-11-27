Санкт-Петербург, 27 ноября, 2018, 10:40 — ИА Регнум. Новый маршрут скоростных электропоездов «Ласточка» будет запущен в Санкт-Петербурге 9 декабря 2018 года. «Ласточки» свяжут город на Неве с районным центром Тосно в Ленинградской области. Об этом сообщили 27 ноября в пресс-службе АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

Дарья Драй ИА REGNUM Пригородный поезд «Ласточка «

«Это позволит сократить время в пути следования на данном участке в среднем на 14 минут, минимальное время в пути по маршруту при этом составит 46 минут», — отметили в СЗППК.

Между Петербургом и Тосно будет курсировать четыре состава типа «Ласточка». Они будут делать остановки на станциях Сортировочная, Обухово, Колпино, Поповка и Саблино.

В настоящее время в зоне обслуживания СЗППК электропоезда «Ласточка» задействованы на десяти маршрутах: от Санкт-Петербурга до Выборга, Зеленогорска, Волховстроя, Луги, Мельничного Ручья, Рощино, Каннельярви, Великого Новгорода, Ораниенбаума и Калище.

За 10 месяцев 2018 года «Ласточки» СЗППК перевезли более 6,8 млн пассажиров, что на 67% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Доля перевозок электропоездами «Ласточка» составила 17,7% в общем объеме пассажирооборота компании.

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